В Дагестане не подтвердили новость о распоряжении включать песню «Я русский» в школах

Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергло информацию о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни Шамана «Я русский». Об этом заявил центр управления регионом (ЦУР).

Ранее в соцсетях и мессенджерах сообщилось, что якобы в школах Северного Кавказа с 23 февраля школьники будут начинать свой учебный день с песни «Я русский».

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В минобрнауки республики пояснили, что «в учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит».

Ранее преподаватель провел разбор хита «Я русский» певца SHAMAN (Ярослав Дронов) со студентами во время лекции в челябинском Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Разбор прошел на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В вузе заявили, что выбрали SHAMAN потому, что в его творчестве «много образов, формирующих российскую идентичность».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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