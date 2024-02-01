В Дагестане не подтвердили новость о распоряжении включать песню «Я русский» в школах

Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергло информацию о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни Шамана «Я русский». Об этом заявил центр управления регионом (ЦУР).

Ранее в соцсетях и мессенджерах сообщилось, что якобы в школах Северного Кавказа с 23 февраля школьники будут начинать свой учебный день с песни «Я русский».