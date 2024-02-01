В Дагестане не подтвердили новость о распоряжении включать песню «Я русский» в школах
Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергло информацию о том, что на Северном Кавказе учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни Шамана «Я русский». Об этом заявил центр управления регионом (ЦУР).
Ранее в соцсетях и мессенджерах сообщилось, что якобы в школах Северного Кавказа с 23 февраля школьники будут начинать свой учебный день с песни «Я русский».
В минобрнауки республики пояснили, что «в учебные и воспитательные программы песня "Я русский" не входит».
Ранее преподаватель провел разбор хита «Я русский» певца SHAMAN (Ярослав Дронов) со студентами во время лекции в челябинском Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Разбор прошел на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В вузе заявили, что выбрали SHAMAN потому, что в его творчестве «много образов, формирующих российскую идентичность».
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