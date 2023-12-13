Сенаторы встали под песню Shamanа «Встанем»

Певец Shaman выступил в Совете Федерации. Там он спел несколько своих песен, а также гимн России.

На видео, которое опубликовано РИА Новости, после того, как исполнитель объявил об исполнении одного из своих «патриотических хитов» под названием «Встанем», сидевшие в зале сенаторы дружно поднялись с кресел. Они прослушали эту композицию стоя.

«Он орёт!» Солист «Альянса» Журавлев раскритиковал SHAMAN за исполнение хита «На заре»

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко после концерта рассказала, что заметила слезы на глазах у некоторых сенаторов.

Ранее СМИ сообщили, что Shaman станет доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В этом списке также гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев и режиссер Никита Михалков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КонцертСовет Федерации РФSHAMAN

Горячие новости

Все новости

партнеры