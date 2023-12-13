Сенаторы встали под песню Shamanа «Встанем»

Певец Shaman выступил в Совете Федерации. Там он спел несколько своих песен, а также гимн России.

На видео, которое опубликовано РИА Новости, после того, как исполнитель объявил об исполнении одного из своих «патриотических хитов» под названием «Встанем», сидевшие в зале сенаторы дружно поднялись с кресел. Они прослушали эту композицию стоя.