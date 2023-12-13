Сенаторы встали под песню Shamanа «Встанем»
Певец Shaman выступил в Совете Федерации. Там он спел несколько своих песен, а также гимн России.
На видео, которое опубликовано РИА Новости, после того, как исполнитель объявил об исполнении одного из своих «патриотических хитов» под названием «Встанем», сидевшие в зале сенаторы дружно поднялись с кресел. Они прослушали эту композицию стоя.
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко после концерта рассказала, что заметила слезы на глазах у некоторых сенаторов.
Ранее СМИ сообщили, что Shaman станет доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В этом списке также гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев и режиссер Никита Михалков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru