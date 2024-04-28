В Дагестане группу фальшивомонетчиков приговорили к срокам от шести до 11 лет
Ленинский районный суд Махачкалы приговорил к разным срокам в колонии группу фальшивомонетчиков, изготовлявших поддельные банкноты Банка России. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Верховного суда.
В состав группы входили пять человек. С 2018 по 2020 годы они изготавливали фальшивые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей.
Фигурантов дела приговорили к срокам от шести до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режимов.
Ранее сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые сбывали до двух миллиардов рублей поддельных денег в год. Банкноты доставляли клиентам в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Дагестане и Крыму, передает «Радиоточка НСН».
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