В Дагестане группу фальшивомонетчиков приговорили к срокам от шести до 11 лет

В состав группы входили пять человек. С 2018 по 2020 годы они изготавливали фальшивые купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей на общую сумму свыше 3,6 миллиона рублей.

Фигурантов дела приговорили к срокам от шести до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режимов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков, которые сбывали до двух миллиардов рублей поддельных денег в год. Банкноты доставляли клиентам в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, в Дагестане и Крыму, передает «Радиоточка НСН».

