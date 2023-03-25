СМИ назвали способы изготовления фальшивых денег
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с полицией пресекла деятельность организованного преступного сообщества (ОПС) фальшивомонетчиков. Злоумышленники подделывали денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. По данным ФСБ, за год фальшивомонетчики изготовили подделок на миллиард рублей. «Известия» рассказали о разных видах фальшивых купюр.
По данным издания, в результате проведенных обысков, в которых участвовали более 200 сотрудников, задержали 11 фигурантов. Их задержали на основании ст. 91 УПК РФ.
Член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников, рассказал, что подделки отличаются высоким качеством. Благодаря нанесенным голограммам их принимают банкоматы. По его мнению, такие высококачественные подделки изготавливают на бумаге, украденной в Гознаке. Они находятся в обороте много лет, пока с них не начнет сходить краска.
Другой вид фальшивых купюр делают кустарным способом, их можно отличить на глаз.
«Подобные фальшивки в массе своей пускаются в оборот через торговые точки и магазины, не оборудованные сканерами для их проверки. В оборот они могут попасть по причине выплаты недобросовестным работодателем зарплаты своим сотрудникам за наличный расчет,– пояснил Александр Стекольников.
Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала НСН, что выпуск в России новых сторублевок не связан с разгулом фальшивомонетчиков.
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