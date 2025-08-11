В Дагестане арестован бывший гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала»

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 6 октября бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Дагестана.

По данным следствия, занимая должность гендиректора, он вместе с организованной группой совершил мошенничество в особо крупном размере, завладев чужим имуществом путем обмана и с использованием служебного положения.

Следствие утверждает, что впоследствии Гусейнов легализовал имущество, полученное преступным путем.

Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации средств, добытых преступным путем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
