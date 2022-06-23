В Дагестане 55 человек госпитализированы с кишечной инфекцией

В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом, сообщает «РЕН ТВ».

Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 87 человек

Жители села Казанище в Буйнакском районе госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Люди обращаются к медикам на протяжении четырех дней. Среди них есть 11 детей.

Отправление у них протекает в легкой степени тяжести. В настоящее время специалисты выясняют причины отравления.

Ранее в дагестанском Каспийске произошло массовое отравление людей. В больницу обратились около 20 детей с признаками острой кишечной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеОтравлениеДагестан
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