В Дагестане 55 человек госпитализированы с кишечной инфекцией
В Дагестане 55 человек отравились неизвестным веществом, сообщает «РЕН ТВ».
Жители села Казанище в Буйнакском районе госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Люди обращаются к медикам на протяжении четырех дней. Среди них есть 11 детей.
Отправление у них протекает в легкой степени тяжести. В настоящее время специалисты выясняют причины отравления.
Ранее в дагестанском Каспийске произошло массовое отравление людей. В больницу обратились около 20 детей с признаками острой кишечной инфекции.
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