В Каспийске возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей

Уголовное дело возбуждено в дагестанском Каспийске, где произошло массовое отравление людей. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

С 19 марта по 21 марта в Каспийске в больницу обратились около 20 детей с признаками острой кишечной инфекции. Отмечается, что все сообщали об употреблении водопроводной воды. Половина из них была госпитализирована.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.