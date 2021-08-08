Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 87 человек

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8», — цитирует сообщение Газета.ru.

О массовом отравлении детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 7 августа. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

По данным СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.

