Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 87 человек
В больницы Кубани с кишечной инфекцией госпитализировано уже 87 детей, получивших отравление в поезде Мурманск — Адлер, сообщили в оперативном штабе региона.
«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8», — цитирует сообщение Газета.ru.
О массовом отравлении детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 7 августа. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
По данным СКЖД, в общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.
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