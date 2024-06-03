В Чувашии проверяют инцидент с раздеванием учеников на ЕГЭ
Прокуратура Чувашии начала проверку после сообщений в интернете о возможном нарушении на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Яльчикской средней школе. Об этом сообщил «Коммерсанту» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.
В сообщении прокуратуры говорится, что перед экзаменом по русскому языку некие контролеры заставили «учениц раздеться до белья», а по словам родителей, учащихся обязали снимать ремни, задирать рубашки, не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд. По данным местных СМИ, инцидент с раздеванием учениц в Яльчикской школе произошел 28 мая.
По словам Якушевича, изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, опрашиваются сотрудники школы. Минобразования Чувашии заявило, что проводит свою проверку.
В Воронеже директор школы №11, выпускница которой жаловалась на нарушения при досмотре перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru