В Чувашии проверяют инцидент с раздеванием учеников на ЕГЭ

Прокуратура Чувашии начала проверку после сообщений в интернете о возможном нарушении на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Яльчикской средней школе. Об этом сообщил «Коммерсанту» старший помощник прокурора Чувашии по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

В сообщении прокуратуры говорится, что перед экзаменом по русскому языку некие контролеры заставили «учениц раздеться до белья», а по словам родителей, учащихся обязали снимать ремни, задирать рубашки, не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд. По данным местных СМИ, инцидент с раздеванием учениц в Яльчикской школе произошел 28 мая.