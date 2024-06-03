В Воронеже уволилась директор школы, выпускница которой жаловалась на досмотр перед ЕГЭ

В Воронеже директор школы №11, выпускница которой жаловалась на нарушения при досмотре перед ЕГЭ, написала заявление об увольнении, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

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Она уходит по собственному желанию. Это связано с выходом на пенсию.

Ученица этой школы пожаловалась на досмотр в школе №62, где была организована сдача ЕГЭ по русскому языку.

Ранее в интернете стали появляться жалобы со стороны учеников на процесс допуска к сдаче экзамена. По их словам, на белье, в том числе нижнее, нижнее реагировали металлоискатели. Однако некоторые школьники отметили, что никакого металла в вещах не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаОбразованиеЕГЭ

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