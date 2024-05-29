Депутат Ревенко: Прокуратура проверяет воронежскую школу из-за досмотра на ЕГЭ

Прокуратура ведет проверку в школе №62 в Воронеже, где учеников заставили раздеваться при досмотре на Едином государственном экзамене. Об этом заявил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, передает RTVI.

Воронежских школьников заставляли раздеваться ради сдачи ЕГЭ

Ранее воронежские школьники пожаловались, что ради допуска к ЕГЭ их заставляли снимать одежду. В частности, девочкам приходилось снимать в том числе нижнее белье, на которое реагировали металлоискатели. Власти Воронежской области заинтересовались инцидентом и пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Позже представитель правительства региона заявил, что по итогам служебного расследования этических нарушений при досмотре не выявили.

Как отметил Ревенко, в этой ситуации могло иметь место «критическое непонимание» между сторонами.

«Надо понимать, в каком психоэмоциональном состоянии были девочки. В каком напряжении они были... С другой стороны, [имела место] твердость и неприступность сотрудников СБ, которые выполняли очень жестко свои инструкции», — подчеркнул депутат.

Ревенко призвал разобраться в произошедшем и дать оценку действиям при досмотре либо рассмотреть их на наличие «более серьезных вещей».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПрокуратураЕГЭШколаВоронежГосдума

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