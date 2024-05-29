Депутат Ревенко: Прокуратура проверяет воронежскую школу из-за досмотра на ЕГЭ

Ранее воронежские школьники пожаловались, что ради допуска к ЕГЭ их заставляли снимать одежду. В частности, девочкам приходилось снимать в том числе нижнее белье, на которое реагировали металлоискатели. Власти Воронежской области заинтересовались инцидентом и пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Позже представитель правительства региона заявил, что по итогам служебного расследования этических нарушений при досмотре не выявили.

Как отметил Ревенко, в этой ситуации могло иметь место «критическое непонимание» между сторонами.

«Надо понимать, в каком психоэмоциональном состоянии были девочки. В каком напряжении они были... С другой стороны, [имела место] твердость и неприступность сотрудников СБ, которые выполняли очень жестко свои инструкции», — подчеркнул депутат.

Ревенко призвал разобраться в произошедшем и дать оценку действиям при досмотре либо рассмотреть их на наличие «более серьезных вещей».

