Депутат Ревенко: Прокуратура проверяет воронежскую школу из-за досмотра на ЕГЭ
Прокуратура ведет проверку в школе №62 в Воронеже, где учеников заставили раздеваться при досмотре на Едином государственном экзамене. Об этом заявил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, передает RTVI.
Ранее воронежские школьники пожаловались, что ради допуска к ЕГЭ их заставляли снимать одежду. В частности, девочкам приходилось снимать в том числе нижнее белье, на которое реагировали металлоискатели. Власти Воронежской области заинтересовались инцидентом и пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Позже представитель правительства региона заявил, что по итогам служебного расследования этических нарушений при досмотре не выявили.
Как отметил Ревенко, в этой ситуации могло иметь место «критическое непонимание» между сторонами.
«Надо понимать, в каком психоэмоциональном состоянии были девочки. В каком напряжении они были... С другой стороны, [имела место] твердость и неприступность сотрудников СБ, которые выполняли очень жестко свои инструкции», — подчеркнул депутат.
Ревенко призвал разобраться в произошедшем и дать оценку действиям при досмотре либо рассмотреть их на наличие «более серьезных вещей».
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