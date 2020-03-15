В Чили нашлась раритетная модель советского автобуса

Напомним, базовую модель РАФ-977 собирали в Латвийской ССР в 1958-1960 годах. Микроавтобус был рассчитан на десять пассажиров. В заводской сборке имел бензиновый двигатель ЗМЗ-21 объемом 2,5 литра на 70 лошадиных сил, трехступенчатую механическую коробку передач, два привода – передний и задний, напоминает РИА Новости.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.

«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем», - пояснил Моржаретто.

