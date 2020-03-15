В Чили нашлась раритетная модель советского автобуса
Советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска обнаружили в Чили. Ранее считалось, что эта модель была утрачена и ни одного автомобиля не сохранилось. Старый микроавтобус из СССР продавали через интернет-площадку частных объявлений Yapo.
Владелец раритета из жителей пригорода Сантьяго оценил автомобиль в 800 долларов США.
Мужчина сообщает, что микроавтобус не на ходу, но уверяет, что ходовая часть находится в отличном состоянии. Владелец рекомендует переделать транспортное средство для уличной торговли – в фургон или грузовик.
Напомним, базовую модель РАФ-977 собирали в Латвийской ССР в 1958-1960 годах. Микроавтобус был рассчитан на десять пассажиров. В заводской сборке имел бензиновый двигатель ЗМЗ-21 объемом 2,5 литра на 70 лошадиных сил, трехступенчатую механическую коробку передач, два привода – передний и задний, напоминает РИА Новости.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.
«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем», - пояснил Моржаретто.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Онищенко: В мире началась гибридная война из-за коронавируса
- Грузия закрывает границу с Россией
- В Роспотребнадзоре рассказали о разных способах передачи коронавируса
- В России резко вырос спрос на крупы, консервы и макароны
- В Чите военный вертолет случайно произвел выстрел