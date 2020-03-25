В четырех регионах РФ созданы войска для борьбы с коронавирусом

По данным агентства, в состав группировок войдут, в частности, воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские и инженерные подразделения. В настоящее время войска готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Отмечается, что к этой задаче привлечены порядка 1 тыс. военных и более 200 единиц техники. Как пишет агентство, региональный центр ЗВО в Петербурге в круглосуточном режиме оценивает эпидемиологическую обстановку.



