В Китае подтвердили первую смерть от хантавируса
В Китае официально зарегистрирована первая смерть от ортохантавируса (ранее хантаиврус), сообщает издание Global Times. Умерший мужчина - житель провинции Юньнань. Он скончался прямо в общественном транспорте по пути на работу. Уже после кончины взятый у него тест на ортохантавирус дал положительный результат.
Люди рискуют быть инфицированы этим вирусом через грызунов или их экскременты, передача от человека к человеку для него нехарактерна, отмечает RT.
Заражение хантавирусами у жителей Европы и Азии проявляется в лёгкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, хотя в последние годы сообщалось о летальных исходах у больных с вариантом этого вируса Добрава-Белград.
Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, повреждение почек. Как пояснил URA.RU вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, хантавирус менее опасен для человека по сравнению с COVID-19. Хантавирус не может привести к такой масштабной эпидемии, как сейчас вызвал коронавирус.
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