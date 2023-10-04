В Челябинске в ходе операции «Нелегал» 17 мигрантов получили повестки в военкомат

Еще на двух мужчин составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Также сотрудники полиции установили семь фактов нарушения миграционного законодательства.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета, напоминает «Радиоточка НСН».

