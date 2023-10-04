В Челябинске в ходе операции «Нелегал» 17 мигрантов получили повестки в военкомат
Правоохранительные органы в ходе рейда на одном из рынков Челябинска вручили повестки в военкомат 17 мигрантам, получившим гражданство России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Еще на двух мужчин составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Также сотрудники полиции установили семь фактов нарушения миграционного законодательства.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона
- Кандидат в спикеры Палаты представителей выступил против помощи Киеву
- В Челябинске в ходе операции «Нелегал» 17 мигрантов получили повестки в военкомат
- Госдолг США за сутки вырос на сумму, превышающую весь российский
- Полиция Финляндии пришла с проверкой в бывшее генконсульство РФ в Турку
- СМИ: ВС РФ установили полный контроль над островами в устье Днепра
- США приступили к изучению оснований для передачи Украине российских активов
- ФАС возбудила несколько дел по признакам завышения стоимости топлива
- СМИ: Премьер-министр Ирака посетит Москву 10-11 октября
- Президент США Байден пообещал выделить Киеву ещё один пакет военной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru