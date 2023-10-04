Частные клиники обяжут передавать в военкомат сведения о клиентах
Частные клиники обяжут передавать в военкоматы данные о своих клиентах, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он добавил, что сбором информации также будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД. Это позволит, по мнению Картаполова, «снять с военкоматов лишнюю нагрузку» и избежать ошибок при вручении повесток.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в зону боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru