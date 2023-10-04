Частные клиники обяжут передавать в военкомат сведения о клиентах

Частные клиники обяжут передавать в военкоматы данные о своих клиентах, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Он добавил, что сбором информации также будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД. Это позволит, по мнению Картаполова, «снять с военкоматов лишнюю нагрузку» и избежать ошибок при вручении повесток.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в зону боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПризывникиВоенкоматы

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