В Челябинске у четырёх человек заподозрили коронавирус

29 января 202013:51

Четыре человека, которые прилетели в Челябинск из Китая, отправлены в больницу с подозрением на заболевание пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Такую информацию огласили сегодня на совещании в уральском полномочном представительстве президента РФ, сообщает URA.RU.

Все госпитализированные - граждане КНР студенты, учащиеся в России. Они приехали в Челябинск с острова Хайнань, а также из города Гуанчжоу. У двоих диагноз не подтвердился – у них диагностированы вирусы гриппа группы A и B.

Анализы у двух других китайцев, попавших пол подозрение по заболеванию, направлены на дополнительное исследование в Новосибирск. Об этом рассказал полпред Николай Цуканов.

Коронавирус наступает. Готова ли Россия

Между тем. Медики исключили коронавирус как причину смерти школьницы в больнице Челябинска. Как отмечает РЕН ТВ, несовершеннолетняя скончалась от тяжелой формы гриппа.

По последним данным, новым вирусом в Китае заразились уже свыше шести тысяч человек, умерли более 130. Роспотребнадзор принял решение с 28 января обследовать всех российских туристов, которые прибывают из Поднебесной.

Так, по информации «ФедералПресс», в аэропорту Новосибирска (Толмачёво) уже проинспектировано более 60-и рейсов из КНР. Речь идет о примерно 9 тысячах пассажирах. Ни одного случая заражения не выявлено.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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