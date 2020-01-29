В Челябинске у четырёх человек заподозрили коронавирус

Четыре человека, которые прилетели в Челябинск из Китая, отправлены в больницу с подозрением на заболевание пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Такую информацию огласили сегодня на совещании в уральском полномочном представительстве президента РФ, сообщает URA.RU.

Все госпитализированные - граждане КНР студенты, учащиеся в России. Они приехали в Челябинск с острова Хайнань, а также из города Гуанчжоу. У двоих диагноз не подтвердился – у них диагностированы вирусы гриппа группы A и B.

Анализы у двух других китайцев, попавших пол подозрение по заболеванию, направлены на дополнительное исследование в Новосибирск. Об этом рассказал полпред Николай Цуканов.