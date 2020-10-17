В Челябинске отменили постановление об отказе начать дело о смерти «Тесака»

«СУСК по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Нам известно, что 16 октября следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день руководителем СУ указанное решение было признано незаконным и отменено. Копии указанных решений нам не предоставлялись», - пояснил собеседник агентства.

Представители следствия пока не прокомментировали событие.

В пятницу Михальчик рассказал, что следователи в Челябинске решили отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича.

Напомним, 16 сентября ГУФСИН по Челябинской области сообщило о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО-3. По данным СУСК, заключенный оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две – сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.

«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее. Либо это сознательное действие», - рассказал Михальчик.

