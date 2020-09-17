Суицид или убийство? Новые подробности смерти Тесака в СИЗО

ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По официальной версии, он покончил с собой. Правда, в нее не верят ни семья Марцинкевича, ни адвокаты, ни соратники.

Почти сразу после сообщения о гибели Тесака ряд СМИ опубликовали якобы его предсмертную записку. Она начиналась со слов «Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства...».

«Записка, где говорится "прошу не винить в моей смерти СИЗО №3", даже странно обсуждать. Тесак такого никогда не мог написать. Это убийство, которое должно быть расследовано», - заявил в эфире НСН бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в свою очередь сделал вывод, что предсмертная записка не более чем фальшивка, а самоубийство Тесака - это инсценировка, скрывающая под собой убийство.

«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее», - рассказал в эфире НСН Михальчик. При этом член ОНК Ева Меркачева подтвердила РИА Новости слова адвоката о пытках Тесака. Она отметила, что Марцинкевич не раз заявлял о пытках и просил помощи, но адвокатов к нему не пускали.