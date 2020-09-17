Суицид или убийство? Новые подробности смерти Тесака в СИЗО
Загадочная смерть националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО обрастает новыми деталями: предсмертные записки, пытки и посмертное фото.
ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По официальной версии, он покончил с собой. Правда, в нее не верят ни семья Марцинкевича, ни адвокаты, ни соратники.
Почти сразу после сообщения о гибели Тесака ряд СМИ опубликовали якобы его предсмертную записку. Она начиналась со слов «Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства...».
«Записка, где говорится "прошу не винить в моей смерти СИЗО №3", даже странно обсуждать. Тесак такого никогда не мог написать. Это убийство, которое должно быть расследовано», - заявил в эфире НСН бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин.
Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в свою очередь сделал вывод, что предсмертная записка не более чем фальшивка, а самоубийство Тесака - это инсценировка, скрывающая под собой убийство.
«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее», - рассказал в эфире НСН Михальчик. При этом член ОНК Ева Меркачева подтвердила РИА Новости слова адвоката о пытках Тесака. Она отметила, что Марцинкевич не раз заявлял о пытках и просил помощи, но адвокатов к нему не пускали.
Адвокаты семьи Марцинкевича уже направили обращение руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой открыть уголовное дело по факту убийства.
Впоследствии телеканал RT опубликовал еще одну якобы предсмертную записку Тесака. В ней говорится: «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи! Твой Нагваль». Предполагается, что умирающий националист адресовал ее своей девушке.
Однако затем в сети появилась куда более содержательная записка Марцинкевича, а также посмертное фото его тела. В записке Тесак просит винить в его смерти руководителя СИЗО №3 по Челябинской области Дениса Рощина. Адвокат националиста Матвей Цзен оценил посмертное фото в своем «Фейсбуке», отметив, что оно подтверждает версию убийства. «Я, конечно, адвокат, а не эксперт-криминалист, но на картину самоубийства, на мой взгляд, это не похоже. А похоже на убийство», - написал адвокат.
При этом в эфире НСН Цзен отметил, что считает маловероятным возбуждение уголовного дела об убийстве.
Несмотря на то, что обстоятельства смерти Марцинкевича в СИЗО, мягко говоря, вызывают вопросы, пока следственные органы не спешат возбуждать уголовное дело, ограничиваясь лишь проверкой. Кажется, чем закончится эта проверка, мы уже знаем.
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