В Челябинске объяснили появление ярких вспышек в небе

Жители Челябинска и нескольких населенных пунктов региона наблюдали яркие вспышки в небе, сообщает «Газета.ру».

Как заявила глава Челябинска Наталья Котова, «никаких происшествий не произошло». По данным компании «Россети Урал», вечером 29 января в Сосновском районе произошло кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи, а вспышки были связаны с коротким замыканием на энергообъектах.

В настоящее время обесточены несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный.

Энергетики делают все, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей Сосновского района.

Ранее пять районов Херсонской области остались без света из-за аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

