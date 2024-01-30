В Челябинске объяснили появление ярких вспышек в небе
Жители Челябинска и нескольких населенных пунктов региона наблюдали яркие вспышки в небе, сообщает «Газета.ру».
Как заявила глава Челябинска Наталья Котова, «никаких происшествий не произошло». По данным компании «Россети Урал», вечером 29 января в Сосновском районе произошло кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи, а вспышки были связаны с коротким замыканием на энергообъектах.
В настоящее время обесточены несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный.
Энергетики делают все, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей Сосновского района.
Ранее пять районов Херсонской области остались без света из-за аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru