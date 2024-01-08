Пять районов Херсонской области остались без света из-за аварии
В Херсонской области из-за аварии без электричества остались пять районов, сообщила компания «Херсоноблэнерго» в своем Telegram-канале.
По информации предприятия, пропал транзит по линии со стороны Мелитополя. Подача электричества приостановлена в Геническом, Ивановском, Каховском, Чаплинском и Новотроицком районах.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил, что из-за аварии на электросетях могут наблюдаться перебои с мобильной связью и интернетом. По его словам, снабжение уже частично восстановлено.
Ранее в Дагестане из-за сильного ветра без света остались более 90 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru