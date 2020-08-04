В Чечню вернули 100 молодых людей на воспитание каторжным трудом
Власти Чечни приняли решение забрать обратно в республику из Москвы на воспитание более 100 человек. Речь идёт о молодых людях, которые стали наркозависимыми и нарушали общественный порядок в столице России.
Информацию об этом распространил депутат Госдумы Адам Делимханов. Сегодня он провёл встречу в Грозном с привезёнными на исправление, а также с их родственниками, представителями мусульманского духовенства и правоохранительных структур, передает ТАСС.
По словам Делимханова, проштрафившимся дадут в республике наиболее тяжелую работу. Причём каждого должны контролировать районный начальник полиции и сами родители, чтобы прибывшие на исправление не уехали и не прятались.
Депутат посетовал, что глава Чечни Рамзан Кадыров практически каждый день получает жалобы на таких правонарушителей за пределами республики. Как подчеркнул Делимханов, таким поведением нарушители дискредитируют имя чеченца, мусульманина, что предстоит исправить тяжёлым трудом.
Это уже не первый раз, когда чеченское руководство возвращает принудительно на родину представителей молодёжи, которые нарушают правопорядок в других регионах РФ.
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