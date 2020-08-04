В Чечню вернули 100 молодых людей на воспитание каторжным трудом

Власти Чечни приняли решение забрать обратно в республику из Москвы на воспитание более 100 человек. Речь идёт о молодых людях, которые стали наркозависимыми и нарушали общественный порядок в столице России.

Информацию об этом распространил депутат Госдумы Адам Делимханов. Сегодня он провёл встречу в Грозном с привезёнными на исправление, а также с их родственниками, представителями мусульманского духовенства и правоохранительных структур, передает ТАСС.

По словам Делимханова, проштрафившимся дадут в республике наиболее тяжелую работу. Причём каждого должны контролировать районный начальник полиции и сами родители, чтобы прибывшие на исправление не уехали и не прятались.