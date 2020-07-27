В СПЧ сочли странными мечты Кадырова о Нобелевской премии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции США, введённые против него за предполагаемую причастность к нарушению прав человека. Чеченского лидера удивило это обвинение: по его мнению, он достоин Нобелевской премии, а не санкций.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что считает странными мечты Кадырова о Нобелевской премии мира - ведь она давно себя дискредитировала.

«Что касается Нобелевской премии мира, то здесь решает Нобелевский комитет. Я считаю, что сама премия себя дискредитировала. Эта премия вручалась Обаме, Арафату, людям, которые ничего общего не имеют с миротворчеством. Поэтому странно желание Кадырова думать об этой премии и желать ее получения», - сказал Брод.