В СПЧ сочли странными мечты Кадырова о Нобелевской премии

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что Нобелевская премия мира давно себя дискредитировала.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции США, введённые против него за предполагаемую причастность к нарушению прав человека. Чеченского лидера удивило это обвинение: по его мнению, он достоин Нобелевской премии, а не санкций.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что считает странными мечты Кадырова о Нобелевской премии мира - ведь она давно себя дискредитировала.

«Что касается Нобелевской премии мира, то здесь решает Нобелевский комитет. Я считаю, что сама премия себя дискредитировала. Эта премия вручалась Обаме, Арафату, людям, которые ничего общего не имеют с миротворчеством. Поэтому странно желание Кадырова думать об этой премии и желать ее получения», - сказал Брод.

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По его словам, также в самой Чечне все далеко не идеально с правами человека.

«Проблемы с правами человека в Чечне имеют свои особенности. Наш коллега Каляпин сталкивался с давлением, подвергался нападениям неизвестных лиц. Известны и случаи дискриминации людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому говорить, что вопрос с права человека в Чечне решен, это чересчур смелое заявление», - подчеркнул член СПЧ.

Ранее Брод в эфире НСН назвал дискриминацией санкции США против Кадырова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираСПЧРамзан КадыровЧечня
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