В Чечне ужесточен масочный режим после роста заражений коронавирусом

По словам Кадырова, в республике сегодня 9 медучреждений перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусном. Он отметил, что есть коечный запас, а больницы оснащены всем необходимым.

Согласно последним данным, в Чечне за все время было зафиксировано чуть более 2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,3 тыс. вылечились, 32 скончались.

