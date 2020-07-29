В Чечне ужесточен масочный режим после роста заражений коронавирусом
Власти Чечни ужесточили масочный режим и контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за роста зараженных коронавирусом в республике. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров на своей странице Vkontakte.
По словам Кадырова, в республике сегодня 9 медучреждений перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусном. Он отметил, что есть коечный запас, а больницы оснащены всем необходимым.
Согласно последним данным, в Чечне за все время было зафиксировано чуть более 2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,3 тыс. вылечились, 32 скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru