Кадыров стал генерал-майором

Кадыров также напомнил, что является «верным пехотинцем» Путина и готов выполнить приказ на любом континенте.

«Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", - подчеркнул глава Чечни.

Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев рассказал в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позировал глава Чечни, не могут быть личным оружием Кадырова.

