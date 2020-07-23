Кадыров стал генерал-майором
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему присвоено звание генерал-майора.
По словам чеченского лидера, президент РФ Владимир Путин по телефону зачитал указ и поздравил с присвоением воинского звания. «Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», - написал Кадыров в "ВКонтакте".
Кадыров также напомнил, что является «верным пехотинцем» Путина и готов выполнить приказ на любом континенте.
«Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", - подчеркнул глава Чечни.
Ранее председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев рассказал в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позировал глава Чечни, не могут быть личным оружием Кадырова.
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