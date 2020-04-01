В Чечне от коронавируса скончалась приехавшая из Москвы пенсионерка
В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса — погибла женщина 1938 года рождения. Об этом сообщила глава республиканского управления Роспотребназдора Рита Термулаева.
Отмечается, что пенсионерка ранее приехала в республику из Москвы. Она скончалась утром в среду, 1 апреля.
Ранее власти Чечни приняли решение ограничить движение на административных границах республики из-за распространения коронавируса, сообщает RT. Исключение сделано для медиков и работников продовольственной сферы.
При этом в некоторых российских регионах местные власти решили ограничить продажу алкоголя. В частности, на такие меры пошли в Башкирии и Карелии, передает Ura.ru
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