В Чечне от коронавируса скончалась приехавшая из Москвы пенсионерка

Отмечается, что пенсионерка ранее приехала в республику из Москвы. Она скончалась утром в среду, 1 апреля.



Ранее власти Чечни приняли решение ограничить движение на административных границах республики из-за распространения коронавируса, сообщает RT. Исключение сделано для медиков и работников продовольственной сферы.



При этом в некоторых российских регионах местные власти решили ограничить продажу алкоголя. В частности, на такие меры пошли в Башкирии и Карелии, передает Ura.ru

