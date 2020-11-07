В Чечне муфтий призвал ограничить круг гостей на свадьбах на фоне коронавируса

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал верующих ограничить количество гостей на свадьбах, а также соблюдать социальную дистанцию на массовых мероприятиях на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

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«Нет необходимости собирать большое количество людей на таких торжествах (свадьбах), можно провести процедуру бракосочетания в близком кругу, без грандиозных торжеств с учетом ситуации с заболеваемостью», — пояснил он.

Муфтий напомнил об обязательном масочном режиме не только на свадьбах, но и на похоронах.

«Наступают холода, количество больных увеличивается, люди умирают, мы должны быть бдительны, соблюдать меры предосторожности, иначе ситуация может ухудшиться, власти будут вынуждены вводить строгие ограничения», — предупредил муфтий.

По данным оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Чечне выявлено всего 2 780 случаев коронавируса, 2 131 пациент выздоровел, 48 умерли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СвадьбаКоронавирусЧечня
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