Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни – на фоне ухудшающейся в мире ситуации с распространением COVID-19 – пройти вакцинацию от гриппа, чтобы легче было бороться с коронавирусной инфекцией в случае заражения.

Накануне глава Чечни провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Он подчеркнул, что обстановка в регионе, по его мнению, не вызывает опасений, пишет РИА Новости. Кадыров поручил штабу усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, которые связаны с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер.

Также глава Чечни добавил, что все члены его семьи сделали прививку от гриппа.

«Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом», - подчеркнул Кадыров.

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Напомним, ранее главу Чечни выдвинули на международную премию мира, учрежденную Институтом мира и развития, сообщила телерадиокомпания "Грозный".

Отмечается, что организация отметила «особый вклад» главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Институт мира и развития — организация, имеющая статус специального наблюдателя при ООН с 2009 года. Ее зарегистрировали в Брюсселе.


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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ВакцинаГриппЧечняРамзан Кадыров
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