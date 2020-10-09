Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни – на фоне ухудшающейся в мире ситуации с распространением COVID-19 – пройти вакцинацию от гриппа, чтобы легче было бороться с коронавирусной инфекцией в случае заражения.

Накануне глава Чечни провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Он подчеркнул, что обстановка в регионе, по его мнению, не вызывает опасений, пишет РИА Новости. Кадыров поручил штабу усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, которые связаны с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер.

Также глава Чечни добавил, что все члены его семьи сделали прививку от гриппа.

«Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом», - подчеркнул Кадыров.