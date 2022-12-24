В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова в конце декабря

«Вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия главы Чеченской республики Рамзана Кадырова», — говорится в публикации.

Отмечается, что каждый житель Чечни сможет задать вопрос Кадырову. Также говорится о том, что он ответит на вопросы журналистов.

В телекомпании раскрыли темы предстоящего прямого эфира: спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения, - и многие другие.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

