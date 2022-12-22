Кадыров сообщил о награждении его орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

«Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня», - написал он.

Кадыров отметил, что горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего. Также глава Чечни отметил, что Запад пытается ослабить Россию и заменить традиционные ценности «своими идеалами». Однако, указал он, такие попытки не имеют и малейшего успеха.

Ранее, 20 декабря, в Кремле состоялась церемония вручения высших государственных наград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
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