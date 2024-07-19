В части Дагестана ввели временные ограничения подачи электроэнергии
Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России. Об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram-канале.
Отмечается, что временные ограничения потребления электроэнергии ввели из-за перегруза сечения «Волгоград — Ростов». Согласно данным, отключенная мощность составила 69,6 МВт.
Сообщается, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет проходить в нормальном режиме. Добавляется, что Минэнерго Дагестана контролирует ситуацию.
Ранее сообщалось, что энергопотребление объединенной энергосистемы юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru