В части Дагестана ввели временные ограничения подачи электроэнергии

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России. Об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram-канале.

В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии

Отмечается, что временные ограничения потребления электроэнергии ввели из-за перегруза сечения «Волгоград — Ростов». Согласно данным, отключенная мощность составила 69,6 МВт.

Сообщается, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет проходить в нормальном режиме. Добавляется, что Минэнерго Дагестана контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что энергопотребление объединенной энергосистемы юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоДагестан

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