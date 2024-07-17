В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии

В Ростовской области снова вводится временное отключение электроэнергии из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения коснутся городов Ростов-на-Дону, Батайса, Азов и других территорий.

Мера принимается для снижения нагрузки на сети и избежания аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, пояснил глава Ростовской области. Он также подчеркнул, что не может указать заранее, где и на какое время произойдет отключение.