В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии

В Ростовской области снова вводится временное отключение электроэнергии из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения коснутся городов Ростов-на-Дону, Батайса, Азов и других территорий.

Мера принимается для снижения нагрузки на сети и избежания аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, пояснил глава Ростовской области. Он также подчеркнул, что не может указать заранее, где и на какое время произойдет отключение.

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Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, отметило министерство ЖКХ региона.

Экстремально жаркая погода установилась в регионе с начала июля. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи.

Ранее сегодня в Севастополе ввели график временного отключения электричества. Возникшую ситуацию власти связали с наплывом туристов в регионе и работой кондиционеров.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектроэнергияРостовская Область

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