В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии
В Ростовской области снова вводится временное отключение электроэнергии из-за перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения коснутся городов Ростов-на-Дону, Батайса, Азов и других территорий.
Мера принимается для снижения нагрузки на сети и избежания аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, пояснил глава Ростовской области. Он также подчеркнул, что не может указать заранее, где и на какое время произойдет отключение.
Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, отметило министерство ЖКХ региона.
Экстремально жаркая погода установилась в регионе с начала июля. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи.
Ранее сегодня в Севастополе ввели график временного отключения электричества. Возникшую ситуацию власти связали с наплывом туристов в регионе и работой кондиционеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 российских военных
- СМИ: В Москве задержали экс-главу департамента культуры Кибовского
- Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля
- Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ не победит СПИД
- Политолог Лидовской назвал имена трёх женщин на замену Байдену
- В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии
- Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих
- «Дождались»: ФББР оценила решение IFBB вернуть российским бодибилдерам флаг
- Песков: При Трампе США поддерживали диалог с Россией
- Песков: Россия и Путин - это неотъемлемая часть избирательных кампаний США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru