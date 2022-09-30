В Бурятии выполнили квоту по частичной мобилизации
Власти Бурятии выполнила план по набору призывников по частичной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
По его словам, сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Часть мобилизованных по медицинским показаниям вернулись домой.
Отмечается, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Работа ведется с добровольцами.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. Президент призвал больше их не допускать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- В Германии заявили, что взрывные устройства повредили «СП»
- Полянский ответил на заявление генсека ООН о референдумах
- Названы самые безопасные виды фастфуда
- Жители Тбилиси потребовали от россиян покинуть Грузию
- Самолет из Ташкента экстренно сел в Шереметьево
- В Москве перекроют центральные улицы и набережные
- Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
- Финляндия закрыла границу для туристов из РФ
- Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации
- США не намерены признавать итоги референдумов на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru