В Бурятии выполнили квоту по частичной мобилизации

Власти Бурятии выполнила план по набору призывников по частичной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

Командир спецназа «Ахмат»: Мобилизованные будут прикрывать тыл

По его словам, сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Часть мобилизованных по медицинским показаниям вернулись домой.

Отмечается, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Работа ведется с добровольцами.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. Президент призвал больше их не допускать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияБурятия
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