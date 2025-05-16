«Союзмультфильм» выпустил «Добрые песни» ко дню рождения Дунаевского

В январе 2025 года народный артист России отпраздновал 80-летний юбилей. В честь этого киностудия подготовила своеобразный подарок. Она объединила в едином формате 20 композиций автора, созданных для мультсериала «Зебра в клеточку».

Дунаевский написал песни для проекта в 2020 году. Он принимал участие в создании музыки для более чем 70 фильмов и мультфильмов. Среди них «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Кошкин дом», «Летучий корабль».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Максима Дунаевского с 80-летием, напоминает НСН.

