МВД: Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и осведомленностью
Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Telegram-канале.
Специалисты предупреждают, что мошенники – это профессионалы, они всегда имеют несколько вариантов действия. Поэтому гражданам бывает сложно в моменте понять, что их пытаются обмануть.
Также МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, которая связана с отправкой писем, похожих на настоящие сообщения от Google. Россиян призвали не отвечать на подозрительные сообщения, а также никогда не переходить по ссылкам.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что для того, чтобы не попасть в базу дропперов, гражданам не следует передавать свою банковскую карту третьим лицам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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