МВД: Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и осведомленностью

Также МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, которая связана с отправкой писем, похожих на настоящие сообщения от Google. Россиян призвали не отвечать на подозрительные сообщения, а также никогда не переходить по ссылкам.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России заявили, что для того, чтобы не попасть в базу дропперов, гражданам не следует передавать свою банковскую карту третьим лицам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

