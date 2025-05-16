У фильма «Домовёнок Кузя» будет сиквел
16 мая 202510:26
У фильма «Домовёнок Кузя», снятого по мотивам книг Татьяны Александровой, появится сиквел. Об этом сообщала актриса София Петрова, исполнившая главную роль в этой картине, сообщает «Российская газета».
По словам героини, продолжение будет ещё веселее и интереснее. Петрова также отметила, что съемки продолжения «Домовёнка Кузи» начались всего пару дней назад.
Ранее стало известно, что сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru