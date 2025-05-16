У фильма «Домовёнок Кузя» будет сиквел

У фильма «Домовёнок Кузя», снятого по мотивам книг Татьяны Александровой, появится сиквел. Об этом сообщала актриса София Петрова, исполнившая главную роль в этой картине, сообщает «Российская газета».

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По словам героини, продолжение будет ещё веселее и интереснее. Петрова также отметила, что съемки продолжения «Домовёнка Кузи» начались всего пару дней назад.

Ранее стало известно, что сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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