Глава Минобороны России прибыл с визитом в Белоруссию
16 мая 202510:58
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что руководителя оборонного ведомства лично встретил его белорусский коллега Виктор Хренин.
«В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики», - подчеркнули в министерстве.
Ранее Андрей Белоусов встретился с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, стороны обсудили ситуацию в стране и оборонное сотрудничество, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru