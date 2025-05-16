Глава Минобороны России прибыл с визитом в Белоруссию

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что руководителя оборонного ведомства лично встретил его белорусский коллега Виктор Хренин.

«В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики», - подчеркнули в министерстве.

Ранее Андрей Белоусов встретился с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, стороны обсудили ситуацию в стране и оборонное сотрудничество, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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