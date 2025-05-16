Евросоюз может ввести крупные пошлины или полномасштабное торговое эмбарго против России. Об этом пишет Politico.

По данным издания, тему новых жестких ограничений обсудят в пятницу в ходе заседания Европейского политического сообщества в Албании.

Как отметил один из европейских чиновников, идею ограничений в Европе позаимствовали у американского сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Политик предлагал ввести крупные пошлины на российский экспорт.

Ранее Грэм подготовил законопроект об ограничениях против России, если Москва не вступит в переговоры по Украине. В число мер вошел тариф в 500% на импорт из стран, закупающих нефть, нефтепродукты, природный газ, уран из РФ, пишет RT.

