Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии
В результате взрыва на предприятии «Свеча» в башкирском городе Салават пострадали четыре человека. Двое из них находятся в реанимации, сообщило министерство здравоохранения республики. По данным спасателей, под завалами может находиться еще один человек.
Открытое горение после взрыва к настоящему моменту уже ликвидировано, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Площадь возгорания составила примерно 50–90 квадратных метров.
Причиной ЧП могла стать разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса. Это привело к взрыву газовоздушной смеси и частичному обрушению здания. К ликвидации последствий происшествия привлечены 43 сотрудника и 17 единиц техники МЧС. Прокуратура Башкирии занялась проверкой обстоятельств взрыва на предприятии.
Ранее взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, пострадали четверо.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины
- Глава Минобороны России прибыл с визитом в Белоруссию
- Режиссер «Кракена» Лебедев заявил о неспособности ИИ создавать кино
- СМИ: ЕС обсуждает полный запрет на торговлю с Россией
- Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии
- «Союзмультфильм» выпустил «Добрые песни» ко дню рождения Дунаевского
- МВД: Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и осведомленностью
- Средний размер ипотеки в РФ составил рекордные 4,4 млн рублей
- У фильма «Домовёнок Кузя» будет сиквел
- СМИ: В Афганистане начали арестовывать пользователей TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru