Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии

В результате взрыва на предприятии «Свеча» в башкирском городе Салават пострадали четыре человека. Двое из них находятся в реанимации, сообщило министерство здравоохранения республики. По данным спасателей, под завалами может находиться еще один человек.

Открытое горение после взрыва к настоящему моменту уже ликвидировано, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Площадь возгорания составила примерно 50–90 квадратных метров.

Причиной ЧП могла стать разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса. Это привело к взрыву газовоздушной смеси и частичному обрушению здания. К ликвидации последствий происшествия привлечены 43 сотрудника и 17 единиц техники МЧС. Прокуратура Башкирии занялась проверкой обстоятельств взрыва на предприятии.

Ранее взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, пострадали четверо.



