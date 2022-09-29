Командир спецназа «Ахмат»: Мобилизованные будут прикрывать тыл

Алаудинов утверждает, что основная задача мобилизованных — контролировать взятые российскими войсками территории и локализовать угрозы, которые потенциально могут возникнуть в тылу. Он также подчеркнул, что такие резервные группы станут основным подспорьем.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

