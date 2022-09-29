Командир спецназа «Ахмат»: Мобилизованные будут прикрывать тыл
Отправленные в рамках частичной мобилизации в зону проведения СВО соотечественники будут прикрывать тыл. Об этом в интервью aif.ru рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, часть добровольцев сами накануне поступили в распоряжение спецназа.
Алаудинов утверждает, что основная задача мобилизованных — контролировать взятые российскими войсками территории и локализовать угрозы, которые потенциально могут возникнуть в тылу. Он также подчеркнул, что такие резервные группы станут основным подспорьем.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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