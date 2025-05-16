Режиссер «Кракена» Лебедев заявил о неспособности ИИ создавать кино

Искусственный интеллект строится на опыте поколений, а искусство, и кино в частности, — это человеческая энергия и эмоция, заявил автор фильмов «Кракен», «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Лебедев, передает ТАСС.

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Он рассказал, что при съемках «Кракена» был задействован ИИ как подсказка на уровне деталей, которые можно было подсмотреть и по-своему затем использовать.

«Я думаю, что "клепать" одинаковое он может, но сам по себе не создает — скорее, все по-новому объединяет», - заявил режиссер.

Ранее Лебедев заявил, что создание фильмов про спецоперацию требует временной дистанции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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