В Бурятии отменят локдаун с 12 июля

В Бурятии с 12 июля отменят локдаун, который власти вводили с 27 июля по 11 июля, сообщила пресс-служба правительства региона. При этом сохраняется ряд ограничений.

Попова заявила, что в России нет необходимости в локдауне

Запрет на массовые мероприятия с очным участием остается в силе. Кроме того, сохраняются ограничения по режиму работы организаций, а в Кабанском районе республики локдаун продолжает действовать.

С 27 июня в субъекте работали только продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, СМИ, ЖКХ, аптеки и транспорты. По данным властей, заболеваемость коронавирусом в регионе во время локдауна существенно снизилась.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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