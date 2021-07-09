В Бурятии отменят локдаун с 12 июля

Запрет на массовые мероприятия с очным участием остается в силе. Кроме того, сохраняются ограничения по режиму работы организаций, а в Кабанском районе республики локдаун продолжает действовать.

С 27 июня в субъекте работали только продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, СМИ, ЖКХ, аптеки и транспорты. По данным властей, заболеваемость коронавирусом в регионе во время локдауна существенно снизилась.

