Попова заявила, что в России нет необходимости в локдауне

По словам Поповой, "каких-то угроз и рисков" для введения локдауна в РФ нет. "И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся", - добавила глава ведомства.

По мнению главы Роспотребнадзора, для снижения заболеваемости необходимо соблюдение существующих ограничительных мер, а также наращивание вакцинации.

