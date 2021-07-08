Попова заявила, что в России нет необходимости в локдауне

Власти РФ не планируют вводить локдаун или ужесточение ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

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По словам Поповой, "каких-то угроз и рисков" для введения локдауна в РФ нет. "И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся", - добавила глава ведомства.

По мнению главы Роспотребнадзора, для снижения заболеваемости необходимо соблюдение существующих ограничительных мер, а также наращивание вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорРоссияКарантин
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