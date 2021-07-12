В Бурятии отменили локдаун
В Бурятии сняли режим самоизоляции на всей территории, сообщило РИА Новости.
Локдаун отменили и в Кабанском районе, в котором ранее планировали продлить режим до 18 июля. Режим самоизоляции в Бурятии длился с 27 июня по 11 июля. В субъекте работали только продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, СМИ, ЖКХ, аптеки и транспорты.
Запрет на массовые мероприятия с очным участием остается в силе. Кроме того, сохраняются ограничения по режиму работы организаций. По данным властей, заболеваемость коронавирусом в регионе во время локдауна существенно снизилась.
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