В Бурятии отменили локдаун

Локдаун отменили и в Кабанском районе, в котором ранее планировали продлить режим до 18 июля. Режим самоизоляции в Бурятии длился с 27 июня по 11 июля. В субъекте работали только продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, СМИ, ЖКХ, аптеки и транспорты.

Запрет на массовые мероприятия с очным участием остается в силе. Кроме того, сохраняются ограничения по режиму работы организаций. По данным властей, заболеваемость коронавирусом в регионе во время локдауна существенно снизилась.

