В Бурятии отменили локдаун

В Бурятии сняли режим самоизоляции на всей территории, сообщило РИА Новости.

В Бурятии ввели локдаун из-за COVID-19

Локдаун отменили и в Кабанском районе, в котором ранее планировали продлить режим до 18 июля. Режим самоизоляции в Бурятии длился с 27 июня по 11 июля. В субъекте работали только продуктовые магазины, жизнеобеспечивающие службы, СМИ, ЖКХ, аптеки и транспорты.

Запрет на массовые мероприятия с очным участием остается в силе. Кроме того, сохраняются ограничения по режиму работы организаций. По данным властей, заболеваемость коронавирусом в регионе во время локдауна существенно снизилась.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:самоизоляцияБурятияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры