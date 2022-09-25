В Бурятии начали выдавать мобилизованным буддистские обереги

По его словам, буддисты верят в защитные свойства оберегов, одним из самых сильных из которых является Дугаржама.

«Оберег представляет собой небольшой лист бумаги, на котором напечатана Мандала. Лист свернут, прошит цветными нитками и помещен в пластиковый футляр, который удобно носить с собой», - добавил Емонаков.

Ранее спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко предупредили чиновников о недопустимости ошибок, связанных с мобилизацией.

