В Бурятии начали выдавать мобилизованным буддистские обереги
Глава Иволгинского района Бурятии Николай Емонаков подтвердил, что мобилизованным жителям республики вручают обереги, и объяснил их смысл.
«Оберег Дугаржама призван защитить бурятских бойцов на войне, в бою, защите Родины. Известны истории, как в годы Великой Отечественной войны буряты надевали этот талисман, отправляясь на войну, и возвращались живыми, без ранений», — рассказал Емонаков в интервью «Газете.ру».
По его словам, буддисты верят в защитные свойства оберегов, одним из самых сильных из которых является Дугаржама.
«Оберег представляет собой небольшой лист бумаги, на котором напечатана Мандала. Лист свернут, прошит цветными нитками и помещен в пластиковый футляр, который удобно носить с собой», - добавил Емонаков.
Ранее спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко предупредили чиновников о недопустимости ошибок, связанных с мобилизацией.
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