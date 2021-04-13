Далай-лама предрек женщинам правление миром
Лидер тибетских буддистов Далай-лама рассказал, что мир станет безопаснее, если лидерами стран будут женщины.
По его словам, женщины более сострадательны, чем мужчины. Для достижения мира на планете нужно, чтобы именно женщины играли активную роль в обществе.
Он также отметил, что исторически в управлении обществом всегда доминировали мужчины. Но современному человеку нужно изменить этот образ мышления, ведь у мужчин и женщин не только равные права, но и одинаковые интеллектуальные способности. Обществу необходимы две вещи: осознание единства и любящая доброта, подчеркивает он.
Ранее Далай-лама рассказал, как управлять гневом.
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