Далай-лама предрек женщинам правление миром

Он также отметил, что исторически в управлении обществом всегда доминировали мужчины. Но современному человеку нужно изменить этот образ мышления, ведь у мужчин и женщин не только равные права, но и одинаковые интеллектуальные способности. Обществу необходимы две вещи: осознание единства и любящая доброта, подчеркивает он.

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