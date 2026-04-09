Большинство россиян ждут от государства, что оно обеспечит им достойную старость
Большинство граждан России по-прежнему ждут от государства, что оно обеспечит им достойную старость, сообщают «Известия».
По этой причине многие граждане не спешат делать свои личные накопления. Еще одна причина — недоверие к негосударственным институтам. Так, россияне меньше всего готовы отдать свои сбережения фондам и страховщикам.
При этом Соцфонд и корпоративные программы от работодателя они считают надежнее. Таковы результаты исследования Финансового университета. Причины кроется в страхе потери денег, памяти о кризисах и заморозке накоплений. В итоге добровольные сбережения не становятся массовыми.
Долгосрочные накопления на 10–15 лет вперед воспринимаются как риск: люди опасаются изменения правил, обесценивания средств или того, что не доживут до выплат. Кроме того, часть россиян считает, что о пенсии думать рано, а почти половина не верит в значимую прибавку.
Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», однако не стоит забывать, что без личных накоплений свободы на пенсии не будет, заявил НСН основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
- Большинство россиян ждут от государства, что оно обеспечит им достойную старость
