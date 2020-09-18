«На студентов денег нет!» Выпускникам отказали в студкапитале

«Денег в бюджете нет. Это достаточно затратное мероприятие, я думаю, что оно не совсем эффективно. Это все равно, что давать материнский капитал всем женщинам, которые вышли из ЗАГСа. Я, например, когда еще был депутатом Заксобрания, вносил следующие предложения - необходимо дотировать работодателя, который принимает на работу студентов без опыта работы. Вот чем надо заниматься», - предложил он.

При этом депутат подчеркнул, что поддерживать студентов нужно, но механизм должен быть другим.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН пояснил, что новые бюджетные места в вузах помогут выпускникам справиться с проблемами вынужденного дистанционного образования, на которое российских школьников перевели из-за коронавируса.

