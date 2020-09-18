«На студентов денег нет!» Выпускникам отказали в студкапитале

Депутат Госдумы в эфире НСН предложил субсидировать работодателей, которые трудоустраивают выпускников без опыта работы.

Выпускникам российских вузов нужно выдавать по 500 тысяч рублей «подъемных», считает депутат Госдумы Федот Тумусов. Автор инициативы считает, что деньги должны зачисляться на специальный банковский счет при поступлении студента, но воспользоваться ими он сможет только после получения диплома. Предполагается, что студкапитал можно будет потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.

Депутат Госдумы, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН отверг возможность финансовой поддержки выпускников вузов.

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«Денег в бюджете нет. Это достаточно затратное мероприятие, я думаю, что оно не совсем эффективно. Это все равно, что давать материнский капитал всем женщинам, которые вышли из ЗАГСа. Я, например, когда еще был депутатом Заксобрания, вносил следующие предложения - необходимо дотировать работодателя, который принимает на работу студентов без опыта работы. Вот чем надо заниматься», - предложил он.

При этом депутат подчеркнул, что поддерживать студентов нужно, но механизм должен быть другим.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН пояснил, что новые бюджетные места в вузах помогут выпускникам справиться с проблемами вынужденного дистанционного образования, на которое российских школьников перевели из-за коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Уткин
ТЕГИ:Студентывузы
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