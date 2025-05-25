В Брянской области женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

По информации губернатора, ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения», - написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Богомаз также выразил искренние соболезнования родным погибшей женщины и пожелал скорейшего восстановления здоровья пострадавшему. Богомаз добавил, что со стороны региональных властей будет оказана полная поддержка и предоставлена необходимая материальная помощь.

23 мая Богомаз сообщил о гибели мирного жителя при ударе дрона ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю.