В Брянской области женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

В Брянской области женщина погибла, мужчина ранен из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Брянской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю

По информации губернатора, ВСУ атаковали дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, погибла пассажирка автомобиля, водитель получил минно-взрывные ранения», - написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. Богомаз также выразил искренние соболезнования родным погибшей женщины и пожелал скорейшего восстановления здоровья пострадавшему. Богомаз добавил, что со стороны региональных властей будет оказана полная поддержка и предоставлена необходимая материальная помощь.

23 мая Богомаз сообщил о гибели мирного жителя при ударе дрона ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьРоссия

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