В Брянске открылся первый вытрезвитель

Отмечается, что вытрезвитель открыли в том же здании, где до 2009 года располагалось это же учреждение. Современный вытрезвитель может принять до 20 человек.



В России вытрезвители ликвидировали в 2011 году, а в 2020 систему было решено восстановить, но закрепить все полномочия по этому поводу за регионами - они сами решают создавать такие учреждения или нет.

Согласно решению МВД, граждан в состоянии опьянения, неспособных передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, будут забирать из общественных мест или транспорта в медучреждения или вытрезвители. Также полицейские смогут доставлять нетрезвых лиц из домов и квартир в медицинские или специализированные организации, либо в отделения полиции, по письменному заявлению находящихся в жилище людей, отмечает «Радиоточка НСН».

